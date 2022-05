Festival jazz des cinq continents Cassis, 9 juin 2022, Cassis.

Festival jazz des cinq continents Fondation Camargo 1 Avenue Maurice Jermini Cassis

2022-06-09 21:00:00 21:00:00 – 2022-06-09 Fondation Camargo 1 Avenue Maurice Jermini

Cassis Bouches-du-Rhône

Blick et Piers se sont déjà rencontrés et leurs univers se sont multipliés : deux chants, deux musiques, deux histoires, un monde plus grand. À la Fondation Camargo, ils auront du temps pour eux. Ils pourront entrer à nouveau dans ce territoire de la musique au-delà des espaces connus. Leurs façons de s’engager entièrement sur l’essentiel est la même, leurs capacités d’envoutement s’additionnent, ils sont intimes et intenses.

La Fondation Camargo accueille le concert de Blick Bassy et Piers Faccini dans le cadre du Festival Jazz des Cinq Continents.

contact@camargofoundation.org +33 4 42 01 11 57 http://www.camargofoundation.org/

