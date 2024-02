Festival Jazz de Mars « The brooks » Luisant, samedi 23 mars 2024.

Funky et jazzy à souhait, les Québécois du groupe « The Brooks » ne cachent pas qu’ils sont les fils de James Brown et de Sly (and the Family Stone). Attention: The brooks va envoyer du lourd à Luisant !

Désigné le secret le mieux gardé du funk canadien par le journal québécois La Presse, The Brooks est un groupe de musiciens accomplis, bien connu de la scène soul/funk outre-Atlantique. Des instrumentistes experts dirigés par Alexandre Lapointe créent un combo éblouissant avec le leader Alan Prater, un showman incroyablement énergique qui a travaillé aux côtés de certains des plus grands noms de l’industrie musicale. 50 ans de musique afro-américaine sont condensés dans l’esthétique du groupe. Dans leurs concerts et dans leurs disques, on peut entendre la minutie de James Brown, la douceur de D’Angelo, le rayonnement de Fela Kuti, l’ouverture intergénérationnelle de Herbie Hancock et l’esprit novateur de J Dilla.19 EUR.

108 Avenue Maurice Maunoury

Luisant 28600 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire culturel@ville-luisant.fr

