Festival Jazz de Mars : Sophie Alour Quintet Luisant, 10 mars 2022, Luisant.

Festival Jazz de Mars : Sophie Alour Quintet Luisant

2022-03-10 – 2022-03-10

Luisant Eure-et-Loir Luisant

Le jazz est toujours le maitre de la danse mais il se pare de safran et d’émeraude… et s’évade. C’est à un œcuménisme musical que Sophie Alour veut croire envers et contre tout et auquel elle nous invite joyeusement. A bientôt pour ce superbe concert !

L’écriture de Sophie Alour, avec notamment des titres annonciateurs comme “La chaussée des géants” ou “Songe en forme de fougère”, était la promesse d’un ailleurs aux accents multiples.

culturel@ville-luisant.fr +33 2 37 91 09 75

Le jazz est toujours le maitre de la danse mais il se pare de safran et d’émeraude… et s’évade. C’est à un œcuménisme musical que Sophie Alour veut croire envers et contre tout et auquel elle nous invite joyeusement. A bientôt pour ce superbe concert !

Luisant

dernière mise à jour : 2022-02-07 par