Festival Jazz de Mars : Malted Milk Mainvilliers, 25 mars 2022, Mainvilliers.

Festival Jazz de Mars : Malted Milk Mainvilliers

2022-03-25 – 2022-03-25

Mainvilliers Eure-et-Loir Mainvilliers

Par sa créativité, il propose à la soul de nouveaux horizons tout en restant fidèle à l’imaginaire sudiste originel. Le reste est du lait 100% malté gorgé de funk, de riffs cuivrés, d’envolées de guitare, de lignes de basse nerveuses et de feulements d’orgue… Sans oublier la voix lactée d’Arnaud qui ferait fondre le public féminin… Un groupe français capable d’égaler leurs grands frères américains est assez rare pour ne pas être remarqué alors tenez-vous prêts pour le retour de la bombe live ! Soul funk blues avec leur nouvel album “LOVE, TEARS & GUNS”. Avec plus de 300 concerts dans les plus grands festivals de jazz et de blues dans plus de 10 pays, le groupe est aujourd’hui considéré comme l’un des meilleurs groupes de soul-blues Européen.

Malted Milk a progressivement investi le territoire de l’âme afro-américaine jusqu’à trouver ces dernières années une alchimie parfaite. Le band se distingue d’autres ensembles européens qui chassent sur les mêmes terres par sa capacité à échapper au syndrome de la copie.

s.tanguy@ville-mainvilliers.fr +33 2 37 18 37 25 https://www.jazzdemars.com/

Mainvilliers

