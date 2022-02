Festival Jazz de Mars : Lazcar Volcano Luisant Luisant Catégories d’évènement: Eure-et-Loir

Luisant

Festival Jazz de Mars : Lazcar Volcano Luisant

2022-03-27 16:00:00 16:00:00 – 2022-03-27

De sa mère éternelle, il a hérité des super-pouvoirs des chants et des rythmes ataviques issus des traditions orales (Maloya, Samba, Son Cubano). Son père précaire lui a légué la puissance révoltée des sons urbains (Hip-hop, Afrobeat, Funk, Ska…). En son corps minéral, vous trouverez des traces de sable des plages de Rio de Janeiro, un bout de bitume des cités du 93, une poignée de terre battue de Lagos, quelques cailloux caribéens, une once de bourbier marécageux de la Louisiane ou encore une petite perle de corail de la Réunion… C'est par cette alchimie que ce mi-Dieu, mi-fanfaron se transforme à l'envi au cours de cérémonies que l'on appelle prosaïquement « un concert de Lazcar Volcano »… Né de l'union sulfureuse entre la Terre-Mère et un ménestrel sans le sous, Lazcar Volcano vient d'atterrir sur le devant de la scène française, propulsé par une éruption explosive. Sa mission : sauver le Vivant de l'emprise du formatage artistique.

