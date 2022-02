Festival Jazz de Mars : Laurent Epstein Trio Maintenon, 6 mars 2022, Maintenon.

Festival Jazz de Mars : Laurent Epstein Trio Maintenon

2022-03-06 18:30:00 18:30:00 – 2022-03-06

Maintenon Eure-et-Loir Maintenon Eure-et-Loir

15 EUR Sur scène, il se distingue tant par la variété de son répertoire qui comprend à la fois de grands classiques du jazz, que par des compositions et des morceaux « inattendus » issus d’autres univers, mais aussi par l’énergie communicative, le sens des nuances et l’interactivité entre ces trois complices. Cette complicité s’est d’ailleurs concrétisée par l’enregistrement de l’album « En toute Simplicité » en 2010. Laurent Epstein fait partie des pianistes les plus sollicités de la scène jazz pour son swing et son sens de l’improvisation. Il s’est produit dans les principaux clubs et festivals de jazz en France et à travers le monde tant dans des répertoires de standards que de compositions.

Le trio de Laurent Epstein se caractérise avant tout par une grande complicité entre ses musiciens qui est le fruit d’une longue amitié, le trio existe en effet depuis plus de 20 ans, les premiers concerts ayant eu lieu dès la fin des années 90.

jpronnay@orange.fr +33 6 89 92 55 55

