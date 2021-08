Chartres Chartres Chartres, Eure-et-Loir Festival Jazz de Mars : La Compagnie des Balcons Chartres Chartres Catégories d’évènement: Chartres

Eure-et-Loir

Festival Jazz de Mars : La Compagnie des Balcons Chartres, 17 septembre 2021, Chartres. Festival Jazz de Mars : La Compagnie des Balcons 2021-09-17 11:00:00 11:00:00 – 2021-09-17

Chartres Eure-et-Loir Tuba, clarinette, saxophones, trompette, trombone et banjo avalent un répertoire de musique Klezmer et balkanique, ainsi que des compositions métissées, revisitant ainsi le folklore traditionnel des pays de l’Europe de l’Est, avec une énergie décapante. Au menu, le groupe propose deux formules : La déambulation sans retenue, ou le spectacle violemment vivant ! La Compagnie des Balcons marche en équilibre sur une passerelle artistique entre spectacle de rue et musique acoustique. Ses musiciens, ses clowns, jongleurs et échassiers évoluent dans un univers déjanté et exubérant. contact@jazzdemars.com http://www.jazzdemars.com/ Tuba, clarinette, saxophones, trompette, trombone et banjo avalent un répertoire de musique Klezmer et balkanique, ainsi que des compositions métissées, revisitant ainsi le folklore traditionnel des pays de l’Europe de l’Est, avec une énergie décapante. Au menu, le groupe propose deux formules : La déambulation sans retenue, ou le spectacle violemment vivant ! dernière mise à jour : 2021-08-04 par

Détails Catégories d’évènement: Chartres, Eure-et-Loir Autres Lieu Chartres Adresse Ville Chartres lieuville 48.44452#1.48341