Festival Jazz de Mars : François Poitou Quintet Maintenon, 26 mars 2022, Maintenon.

Festival Jazz de Mars : François Poitou Quintet Maintenon

2022-03-26 20:30:00 – 2022-03-26

Maintenon Eure-et-Loir

Un premier album « Funambule » (YovoMusic/L’Autre Distribution), salué par la critique (les Inrocks, Jazz Mag, Jazz News, Citizen Jazz, France Musique, TSF Jazz…), est sorti en mai 2017. Un clip sur la musique du titre éponyme « Funambule » a été réalisé par Marie Opron. La petite aventureuse de ce funambule est un film d’animation imaginé et scénarisé par François Poitou et inspiré de La Linéa, célèbre série de court-métrages italiens des années 70. Le 2ème album « Le sec et la lune » sort le 24 mai 2019. Même quintet et même univers, cet album est présenté comme la suite du « Funambule ». François Poitou y invite la chanteuse Emel Mathlouthi, égérie de la révolution Tunisienne, à interpréter son morceau Layem, ré-arrangé pour l’occasion.

Le contrebassiste compositeur, François Poitou, nous emmène dans un univers personnel, un jazz moderne teinté de classique. L’originalité de l’orchestration mêlant son du quatuor à cordes et trio jazz : violon, alto, clarinette basse, guitare, contrebasse donne à ce projet un son particulier…

mairie@maintenon.fr +33 2 37 10 80 78 https://jazzdemars.com/concert/francois-poitou-quartet/

Jazz de Mars 2022

Maintenon

