Chartres Eure-et-Loir Une soirée qui s’annonce « So British ! ». Retrouvez les Blackbirds devant un cocktail bien frappé, spécial Jazz de Mars ! Le duo Cédric Piromalli et Nicolas Pfeiffer revisite le répertoire intemporel du groupe anglais, The Beatles, au travers d’arrangements instrumentaux mêlant la pop au jazz ainsi que les univers acoustiques des premiers albums aux sonorités électriques de la fin des sixties ! resa@leboeufcouronne.fr +33 2 37 18 06 06 https://www.leboeufcouronne.com/bar-hotel-christie-chartres Une soirée qui s’annonce « So British ! ». Retrouvez les Blackbirds devant un cocktail bien frappé, spécial Jazz de Mars ! Chartres

