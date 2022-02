Festival Jazz de Mars : Bako’s Family et Nirek Mokar avec ses Boogie Messengers Lèves, 17 mars 2022, Lèves.

Festival Jazz de Mars : Bako’s Family et Nirek Mokar avec ses Boogie Messengers Lèves

2022-03-17 20:30:00 20:30:00 – 2022-03-17

Lèves Eure-et-Loir Lèves

Composé de l’harmoniste chanteur Pascal « Bako » Mikaelian, éminent instrumentiste (trophée France Blues 98), Lucile Kael, chanteuse au timbre unique et prenant, artiste sampler… épaulés de Jonathan Chabbey, jeune guitariste au Blues époustouflant. Novateurs et architectes, Bako’s Family propose un renouvellement, capable d’improvisations folles et de transes organiques. À cela se mêle une subtile alchimie graphique entre photo, peinture et film. Passionné par le Boogie mais aussi par le Blues, le Swing et le Rock’n’Roll, Nirek Mokar fait preuve d’une maturité étonnante et d’un swing exceptionnel et devient vite le petit chouchou des amateurs de Boogie de tout Paris !

Bako’s Family explore la formule du trio dans ce projet résolument envoûtant et dansant. Mixant pop, électro sans jamais se départir du Blues ; ils proposent un répertoire fougueux et passionné.

hello@jazzdemars.com https://www.jazzdemars.com/

