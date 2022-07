Festival Jazz dans les Prés – Youssef REMADNA La Lande-Patry, 17 septembre 2022, La Lande-Patry.

Festival Jazz dans les Prés – Youssef REMADNA

14 Rue des Ifs Millénaires Rue de Flers Salle Emile Halbout La Lande-Patry Orne Rue de Flers 14 Rue des Ifs Millénaires

2022-09-17 21:00:00 – 2022-09-17

Rue de Flers 14 Rue des Ifs Millénaires

La Lande-Patry

Orne

La Lande-Patry

Le blues est plus qu’une musique, il est un mode de vie, une attitude. Indifférent aux modes, il

poursuit sa route sinueuse et hors du temps, fidèle à sa vibration originelle. Youssef Remadna

incarne cette route, ce n’est pas pour rien qu’il vit à Briançon.

Hors des radars autoroutiers, tous les aficionados et les bluesmen le consacrent et admirent

son parcours et son talent. Son harmonica et son chant ont accompagné Champion Jack

Dupree, Matthew Skoller, Awek, et il a toujours affectionné les duos avec de grands guitaristes

tels que Mike Greene.

C’est donc un artiste authentique et vibrant qui nous rend visite, gageons qu’il vienne nous livrer

le mojo !!

Rue de Flers 14 Rue des Ifs Millénaires La Lande-Patry

