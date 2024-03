Festival Jazz dans les Prés Titi Robin Salle Marcel Robine Athis-Val de Rouvre, samedi 29 juin 2024.

Festival Jazz dans les Prés Titi Robin Salle Marcel Robine Athis-Val de Rouvre Orne

C’est une grande joie de recevoir Titi Robin, d’accueillir un voyageur de cette envergure qui vient nous saluer avec ses bagages emplis de musique, de rencontres incroyables, de mille contes et légendes glanés sur tous les continents.

Sa guitare, son buzuk, son oud sont autant de contrées qui viennent nous chanter à l’oreille les mystères du monde et ses richesses. Y résonnent encore les chants intérieurs de Gulabi Sapera, Abdelkrim Sami, Danyèl Waro, Oumou Sangaré et même d’Alain Bashung.

Les cultures gitanes, orientales, européennes millénaires et éternellement modernes imprègnent ce grand artiste qui les fait siennes et nous montre, s’il en est besoin, que l’autre est une promesse si l’on sait tendre l’oreille.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-29 21:00:00

fin : 2024-06-29

Salle Marcel Robine SEGRIE-FONTAINE

Athis-Val de Rouvre 61100 Orne Normandie jazzdanslespres@gmail.com

