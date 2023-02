Festival Jazz dans les Prés – Sanseverino Salle de la Varenne, 4 mars 2023, Messei .

Festival Jazz dans les Prés – Sanseverino

2023-03-04 21:00:00 – 2023-03-04

Messei

Orne

Il arrive dans les prés !!

Qui de mieux que Sanseverino, artiste iconoclaste et mangeur de musique, pour ouvrir notre neuvième saison ?

Un guitariste, un rockeur, un esthète du tango, un chevalier de l’ordre des Arts et des Lettres. Un chanteur bien sûr, amuseur, acteur, totalement artiste, si ce mot veut dire quelque chose. Sanseverino poursuit une carrière longue comme le bras et large comme le cœur avec une énergie tzigane qui garde le mors aux dents.

À chaque tournée, à chaque album, le parisien d’origine italienne se réinvente ; une expression passe-partout mais les faits sont là : d’un côté une série de concerts consacrée à François Béranger, de l’autre un concert rock mâtiné de swing manouche, plus loin des notes africaines et un coup de chapeau à Django. Le tout en douze albums studio percutants et attachants depuis 1994.

Et puis, comme souvent chez Sanseverino, un nouveau projet a vu le jour, né de l’envie d’aller arpenter d’autres lieux, de se nourrir d’autres musiques, de se battre avec d’autres mots. Un album simple, dit-il, qui permet plus facilement d’élaborer une tournée. ” Partir sur les routes avec un big band, c’est tout de même compliqué en ce moment… “. De l’art des contraintes pour retrouver la liberté.

Sanseverino sera accompagné de Timothée Bakoğlu au piano, Thomas Planque à la basse et Guillaume Chevillard à la batterie

