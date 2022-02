Festival Jazz dans les Prés- Riviera Bellou-en-Houlme, 13 août 2022, Bellou-en-Houlme.

Festival Jazz dans les Prés- Riviera Bellou-en-Houlme

2022-08-13 21:00:00 21:00:00 – 2022-08-13

Bellou-en-Houlme Orne Bellou-en-Houlme

C’est dans la cité phocéenne que Jérémie Schacre, Stéphane Bularz, Olivier Samouillan et Guillaume Chevillard, complices de longue date, se réunissent pour créer Riviera.

Quatre musiciens aux parcours singuliers, riches d’expériences et de rencontres artistiques multiples et prestigieuses. Classique, jazz, musiques traditionnelles et rock nourrissent leur propre répertoire. Leur premier album au titre éponyme retient notamment l’attention d’Alex Dutilh et marque par sa diversité, riche de timbres et d’univers unifiés par un son acoustique profond et intemporel.

Les compositions originales proposées par Stéphane Bularz qui officie à la contrebasse et Olivier Samouillan, violoniste alto et mandoliniste enchanteur, créent un univers propice à la rêverie et à l’improvisation. Le guitariste Jérémie Schacre, au jeu élégant autant que virtuose, et

le talentueux batteur Guillaume Chevillard sont les compagnons essentiels de ce périple musical sillonnant l’Europe de Marseille à Skopje.

Une invitation au voyage à ne pas manquer….

jazzdanslespres@gmail.com +33 6 75 20 38 40

Bellou-en-Houlme

