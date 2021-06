Durcet Durcet Festival Jazz dans les Prés – Olivier Samouillan Durcet Durcet Catégories d’évènement: Durcet

Durcet Orne Durcet Olivier Samouillan étudie le violon pis l’alto du CNR de Toulouse. Il découvre très tôt le jazz ainsi que les musiques traditionnelles européennes et du Maghreb. Véritable ogre de travail, il poursuit son parcours sur tous les fronts : la composition, la direction de son label, sa collaboration avec les Machines de Nantes et son cher violon.

Un chance qu’il ait eu un peu de temps pour nous visiter !

