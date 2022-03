Festival “Jazz dans les prés” – Nico Duportal La Meauffe, 27 mars 2022, La Meauffe.

Festival “Jazz dans les prés” – Nico Duportal La Meauffe

2022-03-27 – 2022-03-27

La Meauffe Manche La Meauffe

Dans le cadre du festival “Jazz dans les prés”, rendez-vous le 27 mars prochain à l’espace Melpha sur la commune de La Meauffe, pour un concert exceptionnel de l’artiste Nico Duportal.

Du blues ? Du gospel ? Du rhythm’n’blues ? De la country ? De la soul music !!

Nico Duportal, chanteur-guitariste de haut vol, s’est nourri de toutes ces influences pour créer Sa route, Sa musique, qui garde un œil bienveillant dans le rétroviseur.

L’ancrage a son importance quand il s’agit de décoller et Nico l’a très bien compris, engrangeant les expériences et les rencontres, comme pour mieux peaufiner son propre son et sa vision du blues. Ce blues, jamais figé, fleuve indomptable sur lequel tant d’artistes ont navigué avec bonheur.

Nico a collaboré avec les meilleurs musiciens français et a été adoubé par la fine fleur des bluesmen : Kid Ramos, Junior Watson, Big Sandy le considèrent comme l’un des leurs et font régulièrement appel à son talent en terres américaines, un graal pour quelqu’un né aussi loin du Mississippi.

Nico poursuit sa navigation, composant un répertoire original détonnant, véritable machine à danser, et vous invite à monter à bord de son steamboat endiablé.

Le spectacle sera joué dans le respect des règles sanitaires.

Pensez à réserver.

jazzdanslespres@gmail.com +33 6 75 20 38 40 https://www.jazzdanslespres.fr/

