Festival Jazz dans les Prés – Leïla OLIVESI Messei, 15 octobre 2022, Messei.

Festival Jazz dans les Prés – Leïla OLIVESI

Rue Jean Dumas Rue de Flers Salle de la Varenne Messei Orne Rue de Flers Rue Jean Dumas

2022-10-15 21:00:00 21:00:00 – 2022-10-15

Rue de Flers Rue Jean Dumas

Messei

Orne

Leila Olivesi se nourrit du monde et de ses mystères pour y puiser sa musique.

Compositrice remarquable, son piano, instrument de liberté et d’émancipation, rend hommage

aux poétesses, aux paysages et à Duke Ellington.

Son dernier album, Suite Andamane, reçoit le coup de coeur de l’académie Charles Cros et les

plus grands festivals accueillent enthousiastes ses notes voyageuses.

C’est à notre tour de recevoir cette artiste singulière, elle vient nous livrer les beautés glanées

sur son clavier au seuil de nos oreilles, que nous ouvrons en grand !

