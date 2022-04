Festival “Jazz dans les prés” – Leïla Olivesi Canisy, 16 octobre 2022, Canisy.

Festival “Jazz dans les prés” – Leïla Olivesi Canisy

2022-10-16 17:00:00 17:00:00 – 2022-10-16

Canisy Manche Canisy

Dans le cadre du festival “Jazz dans les prés”, rendez-vous le 16 octobre prochain à la salle des fêtes de Saint-Ebremond (Canisy), pour un concert de l’artiste Leïla Olivesi.

“Leila Olivesi se nourrit du monde et de ses mystères pour y puiser sa musique.

Compositrice remarquable, son piano, instrument de liberté et d’émancipation, rend hommage aux poétesses, aux paysages et à Duke Ellington.

Son dernier album, Suite Andamane, reçoit le coup de cœur de l’académie Charles Cros et les plus grands festivals accueillent enthousiastes ses notes voyageuses.

C’est à notre tour de recevoir cette artiste singulière, elle vient nous livrer les beautés glanées sur son clavier au seuil de nos oreilles, que nous ouvrons en grand ! ”

Le spectacle sera joué dans le respect des règles sanitaires.

Pensez à réserver.

dernière mise à jour : 2022-03-04 par