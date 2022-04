Festival “Jazz dans les prés” – João Selva Dangy, 20 novembre 2022, Dangy.

Festival “Jazz dans les prés” – João Selva Dangy

2022-11-20 17:00:00 17:00:00 – 2022-11-20

Dangy Manche Dangy

Dans le cadre du festival “Jazz dans les prés”, rendez-vous le 20 novembre prochain à la salle Juliette Hosdiesne de Dangy, pour un concert de l’artiste João Selva.

“Fils d’un pasteur d’Ipanema, João Selva grandit à Rio de Janeiro dans une communauté d’anciens prisonniers et d’artistes en devenir. Sous le regard bienveillant de Wanda Sà, icône de la bossa nova, il égrène ses premières notes de guitare.

Sa musique est un hymne à la créolité et au tropicalisme porté par des sonorités funk, jazz et même disco ! Un véritable carnet de voyage où il convie Flavia Coelho, Massilia Sound System, épaulé par le talentueux producteur et instrumentiste Patchworks.

Il fait le pari d’un message de paix et de tolérance dans un contexte social et politique délétère au Brésil.

Embarquez pour une croisière musicale palpitante en compagnie d’un esprit brésilien nomade naviguant à vue sur le mythique Atlantique Noir. ”

Le spectacle sera joué dans le respect des règles sanitaires.

Pensez à réserver.

Dangy

dernière mise à jour : 2022-03-04 par