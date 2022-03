Festival Jazz dans les Prés – Fidel FOURNEYRON Sainte-Honorine-la-Chardonne, 16 avril 2022, Sainte-Honorine-la-Chardonne.

Festival Jazz dans les Prés – Fidel FOURNEYRON Sainte-Honorine-la-Chardonne

2022-04-16 – 2022-04-16

Sainte-Honorine-la-Chardonne Orne

En coproduction avec Jazz sous les pommiers

Jazz dans les prés est heureux de s’associer à Jazz sous les pommiers, festival emblématique de notre territoire qui place Coutances depuis plus de quarante ans au centre de la planète jazz, le mois de mai venu. Pour annoncer la fête dès le mois d’avril, nous accueillons Fidel Fourneyron, magnifique tromboniste, artiste résident de Jazz sous les pommiers pour 3 années, un gage de sa stature acquise au fil des projets.

Sa créativité et sa palette le font voyager de l’Orchestre National de Jazz aux grands ensembles cubains, heureux de faire vibrer un trombone subtil ou rugissant toujours à l’écoute. Une écoute permise par cette première coopération qui nous honore et nous ravit.

Longue vie aux artistes et aux acteurs du jazz en Normandie !

Sainte-Honorine-la-Chardonne

