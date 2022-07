Festival Jazz dans les Prés – Célestine Saint-Georges-des-Groseillers, 16 juillet 2022, Saint-Georges-des-Groseillers.

Festival Jazz dans les Prés – Célestine

2022-07-16 21:00:00 – 2022-07-16

Attention mesdames et messieurs, dans un instant, ça va commencer !!

Célestine, chanteuse gouailleuse, artiste complète, intrépide et solaire, va entrer en scène.

Elle est en réalité une dresseuse de foule qui amuse, bouscule, émeut, prend l’espace pour

vous propulser hors de vos sièges et de vos habitudes.

Toujours au service de la légèreté, du swing et de la danse, le jazz est un terrain de jeu sans

limites pour Célestine qui vous laissera pantois.es de son énergie et de son bonheur plus que

communicatif d’être sur scène, pour vous et avec vous.

Célestine sera accompagnée de François Chesnel au piano,

Jean-Baptiste Cosnefroy à la contrebasse et Nesta Mondélice à la batterie

jazzdanslespres@gmail.com +33 6 75 20 38 40

