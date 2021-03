Cluny Cluny Cluny, Saône-et-Loire Festival Jazz campus en Clunisois Cluny Catégories d’évènement: Cluny

Festival Jazz campus en Clunisois, 21 août 2021-21 août 2021, Cluny. Festival Jazz campus en Clunisois 2021-08-21 21:00:00 – 2021-08-28 22:30:00 Sur différents lieux de la ville de Cluny Centre ville

Cluny Saône-et-Loire 70 70 EUR Apportez votre pique-nique, nous vous offrons la musique.

NOVO quartet : Pascal Berne (contrebasse, compositions), Michel Mandel (clarinettes), Yves Gerbelot (saxophones), Pierre Baldy Moulinier (trombone). jazz.campus.clunisois@gmail.com http://www.jazzcampus.fr/ Apportez votre pique-nique, nous vous offrons la musique.

