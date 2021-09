Burdignes Burdignes Burdignes, Loire Festival Jazz au sommet – Spectacle musical “Sous mon manteau de neige” Burdignes Burdignes Catégories d’évènement: Burdignes

Festival Jazz au sommet – Spectacle musical “Sous mon manteau de neige” Burdignes, 18 septembre 2021, Burdignes. Festival Jazz au sommet – Spectacle musical “Sous mon manteau de neige” 2021-09-18 – 2021-09-18 Salle des spectacles Le Bourg

Burdignes Loire Burdignes EUR 5 5 Dans ce conte musical doux et poétique, nos deux guides jouent d’ombres et de lumières, d’accordéon, de hang, de lap steel, de guimbarde ou bien de cloches… pour révéler aux spectateurs la nature endormie qui sort doucement du sommeil. Jeune public. contact@jazzausommet.com +33 4 77 51 23 84 https://www.jazzausommet.com/ dernière mise à jour : 2021-07-16 par Office de Tourisme du Pilat

Salle des spectacles Le Bourg
Burdignes