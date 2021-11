Festival Jazz au Pays de Redon – Swing Family / Dmitry Baevsky Bains-sur-Oust, 27 novembre 2021, Bains-sur-Oust.

Festival Jazz au Pays de Redon – Swing Family / Dmitry Baevsky Bains-sur-Oust

2021-11-27 20:30:00 – 2021-11-27 23:30:00

Bains-sur-Oust Ille-et-Vilaine Bains-sur-Oust

Deux soirées pour savourer les multiples facettes du jazz, une première partie assurée par “Swing Family” figure emblématique du jazz manouche, des guitaristes virtuoses qui allient décontraction et flamboyance dans leurs improvisations. Une deuxième partie assurée par Dmitry Baevsky saxophoniste alto issu de la scène jazz New-yorkaise et ses talentueux musiciens. Un répertoire empreint de classe, de lyrisme, et d’une inspiration fougueuse, de Monk à Jobim, et de Duke à Cédar Walton et ses propres compositions.

jazzaupaysderedon@gmail.fr +33 6 24 36 17 53 http://jazzaupaysderedon.fr/

Bains-sur-Oust

