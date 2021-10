Festival Jazz au Moulin Olivet, 12 octobre 2021, Olivet.

Festival Jazz au Moulin 2021-10-12 – 2021-10-29

La Maison des Jeunes et de la Culture d’Olivet propose et fête la 10e édition de son festival Jazz au Moulin du 12 au 29 octobre 2021.

L’équipe de la MJC propose pour sa 10e édition de diversifier et compléter sa programmation jazz, avec l’accueil d’une exposition dédiée au Jazz, la création d’une exposition photos pour retranscrire dix éditions de Jazz au Moulin, un spectacle jeune public, une lecture musicale, une lecture à voix haute, un stage. Les actions éducatives et pédagogiques auront aussi une place importante, et la rencontre avec les artistes privilégiée.

info@mjcmoulin-olivet.org +33 2 38 63 66 60 https://jazzaumoulin.wixsite.com/festival

