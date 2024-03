Festival Jazz Arts & Musiques Gruchet-Saint-Siméon, samedi 13 avril 2024.

Festival Jazz Arts & Musiques Gruchet-Saint-Siméon Seine-Maritime

Samedi

L’Association Jazz Arts & Musiques vous invite à participer à la 8ème édition de son festival et au 55ème anniversaire de l’association en compagnie des groupes Devill’s Bottle, Cisco Herzhsaft et de l’école de musique de Luneray.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 20:30:00

fin : 2024-04-14

Salle R. Blind

Gruchet-Saint-Siméon 76810 Seine-Maritime Normandie

