FESTIVAL JAZZ À VIALAS Vialas, mardi 30 juillet 2024.

Cette année c’est la 16ème édition du festival Jazz à Vialas !

Chaque jour pendant une semaine se succèdent concerts et animations de rue dans différents lieux du village, principalement à la Place de l’ancienne gendarmerie. En plein cœur des Cévennes, l’ambiance familiale et le cadre privilégié donnent au festival tout son charme.

Entrée et participation libres.

Buvette et restauration sur place EUR.

Début : 2024-07-30

fin : 2024-08-08

Vialas 48220 Lozère Occitanie

