Festival Jazz à Vauvert Vauvert, 1 juillet 2022

2022-07-01 – 2022-07-03

Concerts, ateliers, en toute convivialité jazzy. Les places sont en vente à votre Office de Tourisme Coeur de Petite Camargue Vendredi 1er juillet 18h00, Imperial Orphéon – Place du marché et Castellas – Entrée libre 21h30 , Jan Garbarek Group Feat. Trilok Gurtu – Parc du Castellas – (Payant) Samedi 02 juillet 11h00 , Les Loustics du Pic Big Band – Place du marché (durant le marché) – Entrée libre 16h30 , Théâtre de la Palabre – Parc du Castellas – Entrée libre 18h00 , Les Loustics du Pic, Bis ! – Parc du Castellas – Entrée libre 21h00 , Soirée Cubaine avec Raphaël Lemonier et La Trova Project puis Roberto Fonseca Trio Parc du Castellas – (Payant) Dimanche 03 juillet – Journée entièrement gratuite au Parc du Castellas 11h00, Lectures, concerts avec Pierre Diaz et Isabelle Wlodarczyk « Sacré chat » et « La Muchachat » 12h00 , Jean-Marie Frédéric et les Ateliers Guitare de l’École de musique de Petite Camargue 14h30 , Lectures, concerts avec Pierre Diaz et Isabelle Wlodarczyk « Coeur de hibou » et « Les 3 filles » 18h30, Les Anes de Palinkov ATELIERS : Les 02 & 03 juillet – Parc du Castellas – De 14h00 à 18h00 , Couture / Arts plastiques – T. 04 66 88 23 63 – De 17h30 à 20h00 , Atelier Initiation au cirque – T. 04 34 28 10 78 – Radio Système et Delta FM RIVES : Samedi 02 juillet de 15h00 à 18h00 , Atelier Jeux géants, Danse Hip Hop, Break dance, Free Run… Dimanche 03 juillet de 16h30 à 18h00 , Atelier Jeux géants, parcours motricité pour les moins de 3 ans

