FESTIVAL JAZZ A L'OUEST 2021

du mardi 9 novembre au samedi 27 novembre à Rennes

Nous vous invitons à voyager de la Méditerranée aux Balkans avec une programmation riche en diversité célébrant la beauté du jazz et ses métissages.

Sur réservations

Festival automnal de Rennes et sa métropole, Jazz à l'Ouest propose chaque année une programmation riche et éclectique pour tous !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-09T18:00:00 2021-11-09T23:59:00;2021-11-10T18:00:00 2021-11-10T23:59:00;2021-11-11T18:00:00 2021-11-11T23:59:00;2021-11-12T18:00:00 2021-11-12T23:59:00;2021-11-13T18:00:00 2021-11-13T23:59:00;2021-11-14T18:00:00 2021-11-14T23:59:00;2021-11-15T18:00:00 2021-11-15T23:59:00;2021-11-16T18:00:00 2021-11-16T23:59:00;2021-11-17T18:00:00 2021-11-17T23:59:00;2021-11-18T18:00:00 2021-11-18T23:59:00;2021-11-19T18:00:00 2021-11-19T23:59:00;2021-11-20T18:00:00 2021-11-20T23:59:00;2021-11-21T18:00:00 2021-11-21T23:59:00;2021-11-22T18:30:00 2021-11-22T23:59:00;2021-11-23T18:30:00 2021-11-23T23:59:00;2021-11-24T18:30:00 2021-11-24T23:59:00;2021-11-25T18:30:00 2021-11-25T23:59:00;2021-11-26T18:30:00 2021-11-26T23:59:00;2021-11-27T18:30:00 2021-11-27T23:59:00

