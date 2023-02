Festival Jazz à l’Etage 2023 L’ETAGE, 11 mars 2023, RENNES.

Festival Jazz à l’Etage 2023 L’ETAGE. Un spectacle à la date du 2023-03-11 à 20:30 (2023-03-10 au ). Tarif : 27.0 à 27.0 euros.

JAZZ 35 (2-2020-012553-554) présente ce concert SARY ET AYAD KHALIFE QUARTET Poétique !SARY KHALIFE violoncelle AYAD KHALIFE piano CHRISTOPHE MICHAUD basse NICOLAS GOUSSOT batterieConduit par le chant ciselé et nostalgique du violoncelliste Sary Khalife, et le lyrisme de son frère jumeau et pianiste Ayad, ce duo poétique de haute voltige bouscule tout sur son passage et n’hésite pas à faire dialoguer le classique avec le jazz et la musique traditionnelle avec le rock ! TIGRAN HAMASYAN TRIO StandArt !Un talent rare qui se déploie au fil de ses multiples projets et dont le trait d’union est : l’excellence, l’inspiration et la magie. Tigran Hamasyan, pianiste exceptionnel, loué par ses pairs, Chick Corea, Herbie Hancock, Brad Mehldau, pour ne citer que ceux-là, apporte avec son nouvel opus une contribution majeure à l’art du trio. Cet enfant chéri du festival nous livre pour la première fois sa lecture des standards de Jazz accompagné des deux musiciens les plus brillants de la scène New-yorkaise donc internationale actuelle. Festival Jazz à l’Etage Festival Jazz à l’Etage

L’ETAGE RENNES 1 ESPLANADE GENERAL DE GAULLE Ille-et-Vilaine

