Festival Jazz à la Villette Parc de la Villette, 30 août 2023, Paris.

Du mercredi 30 août 2023 au dimanche 10 septembre 2023 :

.Tout public. payant Voir tarifs sur la billeterie

Pour prolonger l’été, laissez-vous porter par les airs de jazz du festival de la Villette, du 30 août au 10 septembre. Au menu ? Mulatu Astatke, Gogo Penguin, Samara Joy, Yessaï Karapetian & Terri Lyne Carrington ou encore Meshell Ndegeocello.

Coproduit par la Philharmonie de Paris et la Grande Halle de La Villette, le festival reste plus que jamais le lieu d’une diversité revigorante, pôle d’attraction affolant les boussoles, terre d’accueil de grands noms du jazz.

Jazz à la Villette est l’événement qui donne le coup d’envoi de notre saison, entre les derniers feux de l’été et l’effervescence de la rentrée.

Cette 22e édition réunit à nouveau tous les ingrédients d’une potion magique qui requinque. Plus que jamais, le festival accueille toutes les esthétiques et les générations.

On y croise cette année des légendes bien vivantes, comme le claviériste éthiopien Mulatu Astatke, le soul man américain Lee Fields, la chanteuse malienne Oumou Sangaré, le contrebassiste français Henri Texier, les mythiques De La Soul – ici en live band – ou la chanteuse américaine Meshell Ndegeocello. Les valeurs sûres de la nouvelle scène européenne sont également là en force, avec GoGo Penguin, Laurent Bardainne ou encore Anne Paceo. Jazz à la Villette est aussi le lieu de toutes les collaborations et celle entre Ballaké Sissoko, Vincent Segal, Vincent Peirani et Émile Parisien est riche de promesses. C’est aussi, bien sûr, le terrain de jeu des grands de demain, comme le duo danois Svaneborg Kardyb ou le trio français Émile Londonien.

Pour les kids

Jazz à la Villette, c’est aussi une programmation dédiée aux enfants pour découvrir le jazz en famille

Parc de la Villette Prairie du Cercle Nord 75019 Paris

©M Guthfreund Théo Ceccaldi “Kutu” 2021