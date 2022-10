Festival Jazz à la Sout Boussac Boussac Catégorie d’évènement: Boussac

2022-10-21 – 2022-10-21 Creuse Boussac Salle polyvalente – 20h30 – plein tarif : 15 € – tarif réduit et Pass Festival : 11 € – gratuit jusqu’à 12 ans accompagné – placement libre Concert avec Drôle de Jazz. Pourquoi le jazz, dont on se souvient qu’il fut cet art populaire, festif et vivant, est-il devenu une musique élitiste et savante ?

Comment ? Et bien voici la réponse de nos cinq artistes : En proposant un spectacle joyeux, insolent, bravache, virtuose, swing, spirituel, sensuel…, un spectacle dont la principale originalité est pourtant d’une banalité confondante: « Nous chantons en français » ! Boussac

