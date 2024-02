Festival Jazz 5 Continents Route de Rians Jouques, samedi 15 juin 2024.

Festival Jazz 5 Continents Route de Rians Jouques Bouches-du-Rhône

Le festival Marseille Jazz des Cinq Continents délocalise sa programmation à Jouques dans un lieu d’exception le domaine de Traconnade, ouvert au public à cette occasion. Artistes, vins de terroir et producteurs sur place. Programmation à venir.

L’événement auquel vous êtes conviés est bien plus que de la musique… C’est une réelle invitation à prendre son temps !

Avant-pendant l’entracte et après le concert, échangez autour d’une dégustation avec les producteurs de vins AOC Coteaux d’Aix, découvrez les œuvres d’artistes enchantés d’exposer dans ce cadre idyllique… Et restaurez vous avec des produits de qualité de cuisiniers locaux. .

Début : 2024-06-15 17:00:00

fin : 2024-06-15 23:00:00

Route de Rians Domaine de la Traconnade

Jouques 13490 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur communication@jouques.fr

