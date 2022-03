Festival jaune moutarde Brassy Brassy Catégories d’évènement: Brassy

Nièvre

Festival jaune moutarde Brassy, 4 août 2022, Brassy. Festival jaune moutarde Brassy

2022-08-04 – 2022-08-06

Brassy Nièvre

Jaune Moutarde est un festival interculturel basé sur l'échange, le partage et le plaisir d'être ensemble. Des spectacles, mais aussi des ateliers, des concerts, des expos rythmeront le temps du festival. 3 jours à passer ensemble, à se découvrir, à s'émerveiller, à danser, à apprendre… Alors que se passe-t-il pendant Jaune Moutarde ? C'est maintenant, c'est ici ! Ouvrez les portes du festival !

Brassy Nièvre