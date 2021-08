Coucy-le-Château-Auffrique Coucy-le-Château-Auffrique Aisne, Coucy-le-Château-Auffrique Festival Jardins en Scène Coucy-le-Château-Auffrique Coucy-le-Château-Auffrique Catégories d’évènement: Aisne

Coucy-le-Château-Auffrique

Festival Jardins en Scène Coucy-le-Château-Auffrique, 18 septembre 2021, Coucy-le-Château-Auffrique. Festival Jardins en Scène 2021-09-18 15:00:00 – 2021-09-18 17:30:00

Coucy-le-Château-Auffrique Aisne Coucy-le-Château-Auffrique 0 0 L’évènement “Jardins en Scène” regroupe des spectacles en tout genre dans les plus beaux jardins des Hauts-de-France. Une façon unique d’allier culture et patrimoine naturel, d’inviter l’art dans les espaces verts du territoire. Une belle façon de mettre en valeur notre riche patrimoine. Jardins en Scène est un événement culturel gratuit initié par la Région Hauts-de-France.

La Communauté de Communes Picardie des Châteaux s’associe à cette journée culturelle pour la deuxième année, en mettant en scène le Parc du Domaine de Moyembrie avec son Château en fond de scène.

actionculturelle@picardiedeschateaux.fr +33 3 23 80 18 13

