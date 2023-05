Festival Jardin Rouge Paris – Cyborg Cabaret Le Truc, 1 juin 2023, Paris.

Le dimanche 18 juin 2023

de 18h00 à 00h00

Le samedi 17 juin 2023

de 22h00 à 03h00

Le jeudi 15 juin 2023

de 22h00 à 02h00

Le dimanche 11 juin 2023

de 18h00 à 23h00

Le jeudi 01 juin 2023

de 22h00 à 02h00

Du jeudi 01 juin 2023 au dimanche 18 juin 2023 :

A partir de 16 ans.

Le festival de théâtre Phénix se poursuit dans la nuit avec le Festival Jardin Rouge – Cyborg Cabaret de Snowapple Collective.

Plongez dans le grand inconnu…

Un programme artistique qui suscite la réflexion au sein du célèbre cabaret clandestin : Le Truc (20eme).

Les festivals Phénix et Jardin Rouge s’associent pour proposer aux spectateurs un parcours audacieux et exigeant : En début de soirée, le Phénix festival dévoilera des créations théâtrales destinées au festival d’Avignon ; En fin de soirée et au cours de la nuit, le Festival Jardin Rouge, sous le thème du Cyborg Cabaret, sera une expérience immersive unique mêlant performances, musiques et autres excentricités, pour des nuits hors du commun et du connu.

Festival expérimental d’art, de théâtre et de musique. Inspiré par les mondes de la science-fiction, du surréalisme, des contes de fées et de la robotique, le Jardin Rouge vous invite à vous immerger dans des réalités différentes, à rechercher un univers loin de nos terres stériles, un espace où l’imagination est le seul véritable pouvoir.

L’objectif de ce festival « total » est de créer un espace de liberté et de création, de provoquer des moments où un public varié rencontre de nouvelles formes artistiques, bousculant le connu et l’attendu. Le laboratoire de Jardin Rouge offre aux artistes une plateforme pour développer et présenter un art nouveau et expérimental.

Basé sur les notions d’expérimentation, de création et de quête de sens, Jardin Rouge met en relation des artistes et des acteurs culturels qui viennent questionner notre société et notre rapport à l’étrange et au rêve, tout en cherchant une structuration solitaire et sociale, dans une perspective d’inclusion et de partage.

Le Truc 17 Rue Fernand Léger 75020 Paris

Le Truc 17 Rue Fernand Léger 75020 Paris

