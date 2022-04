Festival Japan Manga Family Halle de Martigues, 14 mai 2022, Martigues.

### Un rendez-vous où vous pourrez y retrouver la 501ème de Stars WARS, Harry Potter, Concours cosplay & Concours KPop à La Halle de Martigues durant tout le week-end ! Il y aura des animations, des ateliers japonais et des artistes dessinateurs et créateurs, un espace Japon, un espace jeux vidéos et un concours de dessin le samedi et le dimanche. Nous aurons l’immense bonheur et chance d’accueillir pour la première fois dans le sud, **la voix VF officielle de NARUTO !!** **Carole BAILLIEN** comédienne, metteuse en scène et directrice artistique depuis de nombreuses années, partagera avec vous ses connaissances de l’univers magique du doublage. Elle est entre autres, la voix française de Naruto Uzumaki dans Naruto et Boruto, de Maï Valentine dans Yu-Gi-Oh!, de Bloom, l’héroïne de la série Winx Club ainsi que celle de Mabel Pines dans Souvenirs de Gravity Falls et bien d’autres personnages. **Bernard MINET** du Club Dorothée et des Musclés sera en concert au MANGA FICTION FAMILY le dimanche à 15 h sur la grande scène et en dédicace les 2 jours !! Avec une exposition et une conférence sur le Club Dorothée le samedi, des tableaux d’illustrations originaux Club Dorothée. La comédienne de doublage **Pascale CHEMIN** sera présente les 2 jours. **MARCUS** (de Game One) sera aussi présent ainsi qu’un espace Harry Potter d’autres invités à consulter dans le programme définitif publié sur japanmangafamily.fr Il y aura des **boutiques de tee shirts** manga et geek, katanas, lampes, vêtements manga et traditionnel japonais. Il y aura aussi des **mangakas**, des auteurs de roman de heroic fantasy, des dessinateurs et créateurs, la possibilité de repartir avec son autoportrait en manga et de la Calligraphie japonaise. Un **espace restauration japonaise** vous sera proposé et une cuisine traditionnelle sur place pour faire une pause repas ^__^ **Informez vos amis !** Tous les ateliers et animations sont gratuites (après paiement du prix d’entrée). **Horaires :** Samedi : 9h / 19h Dimanche : 9h / 18h **À partir de 10h hors préventes.** **Billets en vente à partir du 31 mars** sur le site sécurisé **[www.japanmangafamily.fr](http://www.japanmangafamily.fr)** ou **sur place** le jour de l’événement selon places disponibles.

-Tarif adulte (+ de 12 ans) 1 jour : 15€ -Tarif enfant (7-12 ans) : 10€ -Pass weekend (+ de 12 ans) : 25€ -Pass weekend enfant (7-12 ans) : 15€ -Pass premium 2 jours : 67€ Détails et réservations sur japanmangafamily.fr

Halle de Martigues Rond-point de l’Hôtel de ville, 13500, Martigues Martigues Bouches-du-Rhône



