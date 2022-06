Festival JAIM Thann, 25 juin 2022, Thann.

Festival JAIM Thann

2022-06-25 – 2022-06-26

Thann 68800

JAIM, le festival de l’industrie, pour donner une image remarquable et distinctive de l’industrie. Un festival populaire et inédit en France avec un programme ambitieux et des animations multidisciplinaires et multiformes ! Entreprises industrielles, institutions culturelles, associations sportives, artistes… participent à la dynamique et la vie du festival. Une belle programmation vous attend durant deux jours à Thann et Cernay.

Nombreuses animations, visites, escape game… en lien avec le passé industriel des villes de Cernay et Thann.

JAIM, le festival de l’industrie, pour donner une image remarquable et distinctive de l’industrie. Un festival populaire et inédit en France avec un programme ambitieux et des animations multidisciplinaires et multiformes ! Entreprises industrielles, institutions culturelles, associations sportives, artistes… participent à la dynamique et la vie du festival. Une belle programmation vous attend durant deux jours à Thann et Cernay.

Thann

dernière mise à jour : 2022-05-18 par