Laval Laval Laval, Mayenne FESTIVAL J2K : BATTLE BREAKDANCE Laval Laval Catégories d’évènement: Laval

Mayenne

FESTIVAL J2K : BATTLE BREAKDANCE Laval, 30 octobre 2021, Laval. FESTIVAL J2K : BATTLE BREAKDANCE 2021-10-30 – 2021-10-30

Laval Mayenne Laval Battle 2 vs 2 / Danse / Hip-hop Festival J2K : Battle Breakdance +33 2 43 49 86 59 http://www.stylesj2k.laval.fr/ Battle 2 vs 2 / Danse / Hip-hop dernière mise à jour : 2021-10-01 par

Détails Catégories d’évènement: Laval, Mayenne Autres Lieu Laval Adresse Ville Laval lieuville 48.07268#-0.77307