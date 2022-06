FESTIVAL ITINÉRANT – LA FERME DES ANIMAUX Villécloye Villécloye Catégories d’évènement: Meuse

2022-07-24 15:00:00 15:00:00 – 2022-07-24 17:00:00 17:00:00

Meuse Villécloye La compagnie Les Ombres des Soirs est de retour dans le Pays de Montmédy pour un nouveau festival itinérant ! Du 20 au 24 juillet, 9 représentations de 6 spectacles différents seront données dans autant de villages et de lieux de patrimoine. Un véritable marathon artistique sur 5 jours. À Villécloye, au lavoir, rue du Claude

le dimanche 24 juillet à 15h

« La Ferme des Animaux » Théâtre/roman – 1h40 – à partir de 10/12 ans

Adaptation du roman de George Orwell (publié en 1945)

Un jour de grande famine, et lassés par les mauvais traitements qu’ils subissent, les animaux d’une ferme anglaise se révoltent et chassent leur maître de son domaine, qu’ils rebaptisent pour l’occasion « La Ferme des animaux ». Les animaux se libèrent ainsi de l’oppression et nous assistons à la vie au sein de cette société fraîchement constituée… Comment les nouveaux pouvoirs vont être distribués ? Quelle nouvelle hiérarchie sera établie ? Et quelles en seront les conséquences ? Spectacle à tarif libre.

Réservation conseillée via le site internet https://www.lesombresdessoirs.fr/. rue du Claude Lavoir Villécloye

