La compagnie Les Ombres des Soirs est de retour dans le Pays de Montmédy pour un nouveau festival itinérant ! Du 20 au 24 juillet, 9 représentations de 6 spectacles différents seront données dans autant de villages et de lieux de patrimoine. Un véritable marathon artistique sur 5 jours. À Chauvency-le-Château, au Parc Saint-Amand

le samedi 23 juillet à 20h

« Histoires de Géants » Théâtre/conte – 1h20 – à partir de 10 ans

D’après les oeuvres de F. Rabelais (publiées vers 1535)

Dans ses oeuvres, Rabelais s’amuse à créer une généalogie d’êtres fantastiques que sont les géants. Le spectacle conte plus spécifiquement la vie merveilleuse du géant Pantagruel. De sa naissance à son âge adulte, nous suivons le quotidien de notre héros hors-norme puis son départ à l’exploration du monde et de civilisations plus étranges les unes que les autres. À travers ce récit, Rabelais nous plonge tantôt en enfance, tantôt nous fait rire, philosopher, tantôt nous émeut ou nous dégoûte mais l’on s’émerveille toujours de ses mots. Spectacle à tarif libre.

Réservation conseillée via le site internet https://www.lesombresdessoirs.fr/.

