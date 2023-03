Festival Mois Kréyol, le rendez-vous des cultures créoles Festival itinérant (hexagone, Antilles-Guyane), 1 octobre 2023, Pointe-à-Pitre.

Festival Mois Kréyol, le rendez-vous des cultures créoles 1 octobre – 26 novembre, les dimanches Festival itinérant (hexagone, Antilles-Guyane) Retrouvez toutes les informations sur le site lemoiskréyol.fr

Ne ratez pas la 7ème édition du festival Mois Kréyol

Le Mois Kréyol, festival des langues et des cultures créoles vous invite à naviguer entre lieux officiels et alternatifs à la découverte des cultures créoles à travers de la danse, du théâtre, des concerts, des tables rondes, des films documentaires, des ateliers.

Il offre une programmation riche et variée chaque année en octobre-novembre en hexagone avec des escales à Paris, en Ile-de-France, à Nantes, à Strasbourg, à Mulhouse, à Bordeaux, à La Rochelle… et en janvier en Guadeloupe, Martinique, Guyane.

En 2022, il a réuni plus de 12 000 personnes autour de 100 propositions artistiques et culturelles avec une multitude d’artistes outre-atlantique confirmés, émergents ou amateurs venus d’ici et d’ailleurs

Entre tradition et modernité, le Festival Mois Kréyol est le rendez-vous immanquable des cultures ultra-marines.

Depuis 2017, le festival « Mois Kréyol », porté par la compagnie Difé Kako, s’offre en partage au « monde ». Chaque édition est un pas de plus vers l’autre, à la rencontre des traditions, des mutations, des innovations avec l’intention de faire bouger les lignes (en savoir plus sur la création du festival Mois Kréyol)

Retrouvez le festival en octobre-novembre 2023 et en janvier 2024 !

Pour en savoir plus, rendez-vous sur lemoiskreyol.fr

Festival itinérant (hexagone, Antilles-Guyane) Rue Euvremont Gene, Pointe-à-Pitre Pointe-à-Pitre 97110 Quartier de la Gare Guadeloupe Le festival est itinérant dans toute l'hexagone et aux Antilles-Guyane dans plus de 60 lieux partenaires. Rendez-vous sur lemoiskreyol.fr pour retrouver les évènements et les lieux.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-01T18:30:00+02:00 – 2023-10-02T03:00:00+02:00

2023-11-26T17:30:00+01:00 – 2023-11-27T02:00:00+01:00

©Marielle Bauters