FESTIVAL ITINÉRANT – FANTASMAGORIES Thonne-le-Thil Thonne-le-Thil Catégories d’évènement: Meuse

Thonne-le-Thil

FESTIVAL ITINÉRANT – FANTASMAGORIES Thonne-le-Thil, 22 juillet 2022, Thonne-le-Thil. FESTIVAL ITINÉRANT – FANTASMAGORIES

Lavoir Rue Basse Thonne-le-Thil Meuse Rue Basse Lavoir

2022-07-22 15:00:00 15:00:00 – 2022-07-22 16:00:00 16:00:00

Rue Basse Lavoir

Thonne-le-Thil

Meuse Thonne-le-Thil La compagnie Les Ombres des Soirs est de retour dans le Pays de Montmédy pour un nouveau festival itinérant ! Du 20 au 24 juillet, 9 représentations de 6 spectacles différents seront données dans autant de villages et de lieux de patrimoine. Un véritable marathon artistique sur 5 jours. À Thonne-le-Thil, au lavoir, rue Basse/rue d’Orval

le vendredi 22 juillet à 15h

« Fantasmagories » Performance improvisée – 50 min – à partir de 14/16 ans

Fantasmagories est une expérience conçue comme un jeu avec le public. Cette performance s’invente totalement en direct. Elle convie les spectateurs à un ensemble de jeux sur le langage et la création verbale instantanée. Fantasmagories est volontairement mystérieuse pour créer un rapport énigmatique avec le public et susciter sa curiosité. Nous invitons le public à vivre cet instant de rêverie avec nous. Spectacle à tarif libre.

Réservation conseillée via le site internet https://www.lesombresdessoirs.fr/. Communauté de Communes du Pays de Montmédy

Rue Basse Lavoir Thonne-le-Thil

dernière mise à jour : 2022-06-28 par

Détails Catégories d’évènement: Meuse, Thonne-le-Thil Autres Lieu Thonne-le-Thil Adresse Thonne-le-Thil Meuse Rue Basse Lavoir Ville Thonne-le-Thil lieuville Rue Basse Lavoir Thonne-le-Thil Departement Meuse

Thonne-le-Thil Thonne-le-Thil Meuse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/thonne-le-thil/

FESTIVAL ITINÉRANT – FANTASMAGORIES Thonne-le-Thil 2022-07-22 was last modified: by FESTIVAL ITINÉRANT – FANTASMAGORIES Thonne-le-Thil Thonne-le-Thil 22 juillet 2022 Lavoir Rue Basse Thonne-le-Thil Meuse

Thonne-le-Thil Meuse