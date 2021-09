Festival Itinérant – Est-Ouest Villemoiron-en-Othe, 11 septembre 2021, Villemoiron-en-Othe.

Festival Itinérant – Est-Ouest 2021-09-11 – 2021-09-11

Villemoiron-en-Othe Aube Villemoiron-en-Othe

100 Eur 10 13 Samedi 11 septembre : VILLEMOIRON EN OTHE – Festival Itinérant : Est-Ouest (musique et chansons). A 20h à la salle des fêtes. La pureté de sa voix et sa grâce rappellent toute la poésie de ces voix montagnardes de Pologne dont elle a gardé la force, l’émotion et la richesse. Un timbre inouï, de l’opéra à la chanson yiddish et tzigane, des chansons traditionnelles de l’Est à la voix des poètes d’aujourd’hui.

Entourée du groupe Est-Ouest, Grazyna vous propose un voyage musical à travers sa Pologne natal où résonnent traditions et histoire du pays.

Tarif pré-vente : 10 €. Tarif plein : 13 €. Gratuit enfant – 12 ans. Pass saison 2021 (2 jours Aix + concert Saint Florentin + Festi’coccinelle + festival itinérant) : 100 €.

Contact : +33 (0)3 25 42 70 63 (administration) – +33 (0)3 25 42 70 60 (billetterie) – administration@festivalenothe.org – www.festivalenothe.net

administration@festivalenothe.org https://www.festivalenothe.net/

Samedi 11 septembre : VILLEMOIRON EN OTHE – Festival Itinérant : Est-Ouest (musique et chansons). A 20h à la salle des fêtes. La pureté de sa voix et sa grâce rappellent toute la poésie de ces voix montagnardes de Pologne dont elle a gardé la force, l’émotion et la richesse. Un timbre inouï, de l’opéra à la chanson yiddish et tzigane, des chansons traditionnelles de l’Est à la voix des poètes d’aujourd’hui.

Entourée du groupe Est-Ouest, Grazyna vous propose un voyage musical à travers sa Pologne natal où résonnent traditions et histoire du pays.

Tarif pré-vente : 10 €. Tarif plein : 13 €. Gratuit enfant – 12 ans. Pass saison 2021 (2 jours Aix + concert Saint Florentin + Festi’coccinelle + festival itinérant) : 100 €.

Contact : +33 (0)3 25 42 70 63 (administration) – +33 (0)3 25 42 70 60 (billetterie) – administration@festivalenothe.org – www.festivalenothe.net

Christelle Gault

dernière mise à jour : 2021-09-08 par