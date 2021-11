Créon Créon Créon, Gironde Festival itinérant en Créonnais : Tentative de flottaison Créon Créon Catégories d’évènement: Créon

Gironde

Festival itinérant en Créonnais : Tentative de flottaison Créon, 19 mai 2022, Créon.

2022-05-19 20:00:00 – 2022-05-19 21:00:00

Créon Gironde Création unique par Mathieu Despoisse, Bikes & Rabbits et le parti Collectif.

Créon

dernière mise à jour : 2021-11-23

