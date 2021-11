Créon Créon Créon, Gironde Festival itinérant en Créonnais : Cuir Un loup pour l’homme Créon Créon Catégories d’évènement: Créon

Gironde

Festival itinérant en Créonnais : Cuir Un loup pour l’homme Créon, 20 mai 2022, Créon. Festival itinérant en Créonnais : Cuir Un loup pour l’homme Créon

2022-05-20 20:00:00 – 2022-05-20 21:00:00

Créon Gironde Avec Cuir, Arno Ferrera et Gilles Polet cherchent à entretenir un rapport de sujet à sujet, qui n’appelle pas à la confrontation conflictuelle, à un rapport vainqueur-vaincu. L’un peut vouloir soumettre l’autre, l’obliger à le suivre, lui imposer une situation, mais l’autre peut également être dans l’acceptation, dans une volonté de suivre cette obligation. Avec Cuir, Arno Ferrera et Gilles Polet cherchent à entretenir un rapport de sujet à sujet, qui n’appelle pas à la confrontation conflictuelle, à un rapport vainqueur-vaincu. L’un peut vouloir soumettre l’autre, l’obliger à le suivre, lui imposer une situation, mais l’autre peut également être dans l’acceptation, dans une volonté de suivre cette obligation. +33 5 57 34 54 47 Avec Cuir, Arno Ferrera et Gilles Polet cherchent à entretenir un rapport de sujet à sujet, qui n’appelle pas à la confrontation conflictuelle, à un rapport vainqueur-vaincu. L’un peut vouloir soumettre l’autre, l’obliger à le suivre, lui imposer une situation, mais l’autre peut également être dans l’acceptation, dans une volonté de suivre cette obligation. Larural

Créon

dernière mise à jour : 2021-11-19 par

Détails Catégories d’évènement: Créon, Gironde Autres Lieu Créon Adresse Ville Créon lieuville Créon