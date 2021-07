Auxon Auxon Aube, Auxon Festival Itinérant – E.N.R Auxon Auxon Catégories d’évènement: Aube

Auxon Aube Dimanche 22 août : MIGENNES (89) – Festival Itinérant : E.N.R (Ensemble National de Reggae) – (Reggae). A 20h à l’Escale. Gratuit.

Retour en force décapant pour le Babylon Circus avec « Monster », un titre au mantra répété presque à l’infini, histoire de conjurer définitivement toutes ces années où la bête dormait. Appel au public flirtant allègrement avec le rock anglais, même s’il est toujours très difficile d’effacer complètement les gènes jamaïcains de la bande. Contact : +33 (0)3 25 42 70 63 (administration) – +33 (0)3 25 42 70 60 (billetterie) – administration@festivalenothe.org – www.festivalenothe.net administration@festivalenothe.org https://www.festivalenothe.net/ Dimanche 22 août : MIGENNES (89) – Festival Itinérant : E.N.R (Ensemble National de Reggae) – (Reggae). A 20h à l’Escale. Gratuit.

