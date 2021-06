Wangenbourg-Engenthal Wangenbourg-Engenthal Bas-Rhin, Wangenbourg-Engenthal Festival itinérant de théâtre Wangenbourg-Engenthal Wangenbourg-Engenthal Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Wangenbourg-Engenthal Bas-Rhin Wangenbourg-Engenthal L’association de théâtre Les ombres des soirs organise pour cette saison estivale un festival itinérant de théâtre, soutenu par notamment la région Grand Est, l’Europe, la DRAC dans l’enceinte du Château de Wangenbourg. La troupe a pour habitude de jouer en plein air et faire des représentations théâtrales dans des lieux emblématiques. Entrée gratuite. +33 6 82 58 59 21 L’association de théâtre Les ombres des soirs organise pour cette saison estivale un festival itinérant de théâtre, soutenu par notamment la région Grand Est, l’Europe, la DRAC dans l’enceinte du Château de Wangenbourg. La troupe a pour habitude de jouer en plein air et faire des représentations théâtrales dans des lieux emblématiques. Entrée gratuite. dernière mise à jour : 2021-06-24 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble

