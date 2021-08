Fixem Fixem Fixem, Moselle FESTIVAL ITINERANT DE THEATRE PROFESSIONNEL – ZELIE ET LA ZORBOX Fixem Fixem Catégories d’évènement: Fixem

Moselle

FESTIVAL ITINERANT DE THEATRE PROFESSIONNEL – ZELIE ET LA ZORBOX
2021-09-19 16:00:00 16:00:00 – 2021-09-19 17:00:00 17:00:00
Salle des fêtes
Fixem Moselle

Fixem Moselle Fixem Zélie aurait-elle trouvé LA solution à tous ses problèmes ?

Zélie en a assez. Ses parents, l’école, la Voisine… Rien ne va comme il faut. Tout change. Trop vite… Ou pas assez !

Alors, Zélie a un nouveau rêve : devenir une adulte accomplie. Parce qu’au moins les adultes, ils peuvent faire ce qu’ils veulent, quand ils veulent. Et surtout, ils sont tranquilles avec leurs émotions !

Zélie en a assez d’être triste, en colère, ou d’avoir peur. Elle veut voir les choses en grand et se sentir enfin tranquille, légère. Et si la solution était de tout mettre dans une boîte, enfin, pas n’importe quelle boîte : La Zorbox ! Zélie et la Zorbox dernière mise à jour : 2021-08-17 par

