Meuse Vigneul-sous-Montmédy La compagnie Les Ombres des Soirs est de retour dans le Pays de Montmédy pour un nouveau festival itinérant ! Du 20 au 24 juillet, 9 représentations de 6 spectacles différents seront données dans autant de villages et de lieux de patrimoine. Un véritable marathon artistique sur 5 jours. À Vigneul-sous-Montmédy, à l’Église Saint-Pierre

le samedi 23 juillet à 15h

« Cendrillon » Lecture théâtrale – 1h25 – à partir de 8/10 ans

Texte de Joël Pommerat (2006)

De la figure de la belle-mère tyrannique au fameux épisode de la pantoufle de vair, du bal royal à la rencontre du prince, Joël Pommerat s’empare de tous les éléments du célèbre conte de Cendrillon en replaçant l’histoire de nos jours. Il sublime ce conte à travers des situations tantôt cocasses,

quotidiennes, magiques, ou les trois à la fois. La pièce est traversée par les grandes thématiques du deuil et de la culpabilité, avec toutefois une légèreté remarquable. Spectacle à tarif libre.

Réservation conseillée via le site internet https://www.lesombresdessoirs.fr/. Vigneul-sous-Montmédy

